Beginnende bosbrand bij afgraving in Drunen snel geblust

De Vlechter in Vlijmen voorvech­ter voor het milieu

18:00 VLIJMEN - Kindcentrum De Vlechter is de eerste school in de gemeente Heusden die gestructureerd het zwerfafval in hun omgeving aan gaat pakken. Het is ook hard nodig. Het ziet er af en toe vreselijk uit op de Vliedberg. Maar met tal van initiatieven op de school moet dat veranderen.