Beginnende bosbrand tijdig geblust in natuur bij Drunen, groep vluchtende jongeren gezien

Celstraf voor man (26) die auto vriendin in Waalwijk ramde

19:33 WAALWIJK - Voor een poging tot zware mishandeling van zijn Waalwijkse ex krijgt een 26-jarige Helmonder een jaar celstraf, waarvan 263 dagen voorwaardelijk. Ook moet hij zich van de rechter laten behandelen voor zijn gedrag, want in relaties gaat het vaker mis.