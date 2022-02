Begrip voor zorgen sportclubs, maar nog geen aanpassing voorstel flexwoningen Vlijmen

VLIJMEN - Het gesprek tussen stichting Hoge Heide 2025 en de gemeente Heusden over de toekomst van het sportpark, leidt nog niet tot een aangepast voorstel over de flexwoningen in Vlijmen.

Wethouder Thom Blankers zegt te snappen welke zorgen bij de sportclubs leven, maar hij wacht de politieke discussie dinsdagavond af.

Heusden wil aan de rand van sportpark De Hoge Heide negentien flexwoningen neer laten zetten. Dat zijn tijdelijke woningen voor ‘spoedzoekers', mensen die snel een woning nodig hebben maar niet vallen onder de regels voor urgentie. Het kan gaan om bijvoorbeeld gescheiden ouders met kinderen, mensen voor wie de thuissituatie onhoudbaar is, jongeren die op straat komen te staan. Zij kunnen voor in principe twee tot vijf jaar een flexwoning krijgen, die tussen 35 en 45 vierkante meter groot zijn.

Braakliggende grond

Heusden vindt het braakliggend terrein bij het sportpark prima geschikt. De grond is van de gemeente, er zijn al nutsvoorzieningen en het terrein ligt vlakbij andere woningen.

Vlnr. Marcel van den Broek, Jeffrey Joosten en Marc van der Loo van stichting Hoge Heide 2025. © copyright Marc Bolsius

Stichting Hoge Heide 2025, die sportclubs en ondernemers van het sportcomplex vertegenwoordigt, wil graag dat het sportpark ‘op de schop gaat'. Door de ruimte die voetbalclub Vlijmense Boys in feite over heeft te herschikken, kunnen andere clubs en ondernemers hun ambities verwezenlijken. De clubs willen hun accommodaties ‘opener’ maken door letterlijk hekken weg te halen. Ongeorganiseerde sporters moeten er de ruimte krijgen om te bewegen.

Parkeerprobleem hockeyclub

Ook het parkeerprobleem bij de hockeyclub is door de stichting bekeken. Bezoekers parkeren nu vaak in de woonwijk, wat niet de bedoeling is. De oplossing volgens de stichting: maak een nieuwe doorgang vanaf de centrale parkeerplaats naar het hockeycomplex. Maar die doorgang loopt dan over het braakliggend terrein waar Heusden de flexwoningen wil. Zoals die huizen nu staan gepland, maakt dat zo’n doorgang onmogelijk. De oplossing kan volgens de stichting vrij eenvoudig zijn: draai de flexwoningen, als ze er komen, een kwartslag. Dat kan overigens alleen als de velden van Vlijmense Boys anders worden ingedeeld.

Een deel van sportpark De Hoge Heide in Vlijmen; met het braakliggende terrein waar in het verleden een sporthal stond en de velden van de korfbalclub lagen. © Dik de Joode/BD

Afgelopen week is daarover gesproken in het overleg tussen stichting en gemeente. Wethouder Thom Blankers spreekt van ‘een goed gesprek'. ,,Maar we wachten de behandeling in de raad van dinsdag af.”

Weerstand

Die discussie in de raad gaat overigens niet zozeer over de toekomst van het sportpark, als over het plan voor de flexwoningen. Vanuit de samenleving bestaat nogal wat kritiek op dat plan. Zo is een online petitie gestart tegen de bouw. De initiatiefnemers willen dat pas op de plaats wordt gemaakt en de gemeente eerst aan de slag gaat met een alomvattend plan voor de leefbaarheid in de wijk. Vanuit de buurt leeft ook de angst dat de flexwoningen criminaliteit aantrekken en dat van integratie met de buurt niets terecht zal komen. Anderen willen liever huizen voor ‘gewone’ starters, die al jaren op de wachtlijst staan.