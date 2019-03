Beheerders Zidewinde: ‘Als je zelf niet te flauw doet, doen je klanten dat ook niet’

Nee, een bibliotheek in Zidewinde was geen idee van Rini (71) en Carla Tijs (55) toen zij onderhandelden over het beheer, maar ze keken er ook niet echt van op. ,,Die plannen speelden al tijdens de gesprekken met ons”, zegt Rini Tijs. ,,En wij hadden al ervaring met een bieb in een cultureel centrum met de Mayboom in Made.” Die ervaring kwam van pas. ,,Wij hebben wel ideeën hoe zoiets het best ingepast kan worden.” Momenteel is het echtpaar ook beheerder van De Cour in Terheijden.