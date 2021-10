Beiaardier Joost probeert nieuwe aanwas te vinden op Jacob van Eyck Festival in Heusden

Je eigen smoothie door elkaar fietsen, op Waalwijks duurzaam­heids­fes­ti­val kan veel

10 oktober WAALWIJK - Hoe groen wil je het hebben? Een ritje op een e-step naar het Ecopark in Waalwijk. Of zelf je smoothie door elkaar fietsen. Om het tiny house niet te vergeten. Voor iedere bezoeker van jong tot oud is op het verduurzamingsfestival 'Samen doen, samen groen’ wel iets te zien of te beleven.