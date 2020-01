‘Bekende van politie’ in Vlijmen aangehouden na achtervolging

Vrijstaan­de huizen en twee-kap­pers in regio Waalwijk staan langer te koop: ook prijzen dalen iets

12:00 WAALIWJK - Vrijstaande huizen en twee-onder-een-kappers in De Langstraat gaan niet langer als zoete broodjes over de toonbank. Het aantal dagen dat dure huizen te koop staan, is fors gestegen, zo blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.