BELEEF van Memories & Dreams zet publiek in vuur en vlam

Een trompettist bolt zijn wangen in opperste concentratie. Een violist strijkt liefdevol over de snaren. Een saxofonist perst met opeengeknepen lippen de mooiste tonen uit zijn sax. Van tijd tot tijd komen een paar van meer dan honderd muzikanten van Harmonie Drunen op de enorme achterwand in beeld om het orkest tijdens het muziekspektakel Memories & Dreams, dat deze dinsdagavond in sporthal De Slagen zijn première beleeft, een gezicht te geven. Anders zal alle aandacht van de toeschouwers - zorgpersoneel uit de regio - uitgaan naar de solisten, want zo werkt nu eenmaal ons brein.

Quote Repeteren via Zoom, dat was anderhalf jaar de norm

En dat zou niet terecht zijn. Uiteindelijk is het Symfonische Blaasorkest Drunen onder leiding van Geert Mooren dé hoofdrolspeler op deze fantastische avond. Immers, de voorbereidingen verliepen vanwege corona verre van optimaal. Repeteren via Zoom, dat was anderhalf jaar de norm. Pas na de zomervakantie konden ze elkaar weer lijfelijk ontmoeten. Als je het dan voor elkaar krijgt om elke noot alle aandacht te geven, verdient dat een plaats in de spotlights.

Heel het lijf dendert mee

Memories & Dreams trapt af met de hymne van de Formule I. Een perfecte keus, want daarna wordt in een razend tempo het publiek een scala aan stijlen aangeboden. Van rock tot een verstild liedje. Spectaculair is de percussie van Slagwerk Drunen tussen de letters van het woord BELEEF, het thema van deze avond. Alsof donker Afrika sporthal De Slagen binnen dendert - heel je lijf dendert mee.

Quote Spectacu­lair is de percussie van Slagwerk Drunen tussen de letters van het woord BELEEF

De musici, solisten en jonge dansers van Kunstencentrum Waalwijk verwennen de oren, zo ook de ogen. De lichtshow is perfect op de maat van de muziek afgestemd, soms spectaculair. Een pluim voor Lennert Klerx voor de visualisaties op de wand achter het podium. Schitterende beelden uit de Langstraat – besuikerd Heusden in de winter, het stuifzand van de Loonse en Drunense duinen – geven je het gevoel: morgen trek ik onmiddellijk de wandelschoenen aan om eens een blik te werpen in die schatkist.

De uitsmijter van deze rollercoaster – ja, ook Danny Vera’s grootste hit komt langs, fraai uitgevoerd door Anne Moonen - wordt geserveerd door Stefan van Eijk. Leef van André Hazes junior zet De Slagen op zijn kop. Onder neerdwarrelende ballons vormen verpleegsters en verzorgden her en der een polonaise. De toegift met een medley van soul uit de jaren 70 vormde de kers op deze overheerlijke taart.

Bel Eef, bel Bella, bel Ben

Memories & Dreams heeft in het verleden bewezen dat het een uitzonderlijk mooi programma kan bieden, wat kan wedijveren met een professioneel promsconcert. Deze editie doet daar niet voor onder. BELEEF: bel Eef, bel Bella, bel Ben, ga er met vrienden naartoe. Voor vrijdag en zaterdag zijn nog kaarten. Bovendien gaat de netto opbrengst naar Hospice Francinus de Wind.