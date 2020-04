Bellende Lichtenberg in je voortuin? Dan krijg je een lintje

La Vuelta Holanda: een eenmalig feestje dat als het meezit ook iets oplevert: ‘De waarde is niet altijd uit te drukken in euro's’

14 april DEN BOSCH/UTRECHT - Wie er wat in stopt, in La Vuelta Holanda, is duidelijk. Waar dat geld aan opgaat ook. Maar wat deze grote wielerronde medio augustus in Utrecht, Den Bosch en Breda uiteindelijk oplevert, economisch en maatschappelijk, laat zich niet zomaar in euro’s vangen.