Beloofd ingelost, carbidschieten weer als normaal

Heusden krijgt internatio­na­le roem dankzij CNN: ‘Perfect geometri­cal beauty’

22 januari Vestingstadjes. De Amerikaanse nieuwszender CNN is ervan onder de indruk. In een vrijdag verschenen artikel krijgen steden als Willemstad en Heusden veel lof over hun mooie ster-vormen. ‘They’re scattered all over Europe but their perfect geometrical beauty can only be fully admired when seen from above.’