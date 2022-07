Benauwde momenten bij felle brand in Waalwijk: ‘We hebben op de ramen staan bonzen’

Het is even na half vier als Leokadia Blacha uit haar slaap wordt gewekt door een vreemd geluid. ,,Het was een knisperend geluid, alsof er dingen knapten. Ik dacht niet meteen aan brand.” Als ze toch maar even naar buiten kijkt, krijgt ze de schrik van haar leven. Uit de woning naast die van Blacha, in het wooncomplex aan de Eerste Zeine, slaan de felle vlammen al door het raam naar buiten. ,,Ik heb meteen mijn hondje mee naar buiten genomen en begon te roepen. Brand! Brand!”