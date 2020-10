Berg afval gedumpt in berm Meidoornweg Sprang-Capelle

Het corona-mon­ster bedreigt opnieuw zwaar getroffen Zorggroep Elde Maasduinen: Zorgcentra op scherp

15 oktober BOXTEL - ‘De helft van de bewoners in de Vlaswiek kwam te overlijden en meer dan de helft van het personeel werd ziek. Dat nooit meer’. Er heerst flinke onrust bij het personeel van Zorggroep Elde Maasduinen. Want als het monster van corona plots wéér opduikt op verpleeghuisafdelingen met dementerenden, dan lijkt het tij onomkeerbaar. Het drama van de Vlaswiek in Liempde staat maar wat helder op het netvlies. Dus zijn er extra strenge regels.