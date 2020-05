Berg gras in brand in Sprang-Capelle.

Video Wolf weer gespot in Haarsteeg: ‘Bijzonder dat ie zich zo vaak laat zien’

31 mei HAARSTEEG - De wolf die al een tijdje Brabant doorkruist, is zondagochtend weer gespot in de Haarsteegse polder. Het dier is in de regio al vaker vastgelegd en gezien. Er is zelfs een boer die de wolf dagelijks ziet.