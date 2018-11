Berg gras in de fik in Sprang-Capelle, vuur waarschijnlijk aangestoken

Politie Waalwijk waarschuwt voor autodieven na golf diefstal­len

18:10 WAALWIJK - De politie Waalwijk waarschuwt voor criminelen die een methode hebben ontwikkeld om signalen van zogeheten Keyless-Go-sleutelsystemen op te pikken via illegale apparatuur. Zo kunnen zij eenvoudig inbreken in auto's. De waarschuwing volgt na een golf van autodiefstallen in de gemeente Waalwijk.