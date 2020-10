Berg grofvuil in brand op Nederveenweg in Sprang-Capelle

Eén subsidiebe­leid is prima, maar verenigin­gen mogen er niet onder lijden

14 oktober ALTENA - Het nieuwe subsidiebeleid in Altena mag er niet toe leiden dat verenigingen en instellingen komend jaar minder subsidie ontvangen. Als dat door het gelijktrekken van de regels wel gebeurt, moeten ze volledig gecompenseerd worden. Een ruime meerderheid van de politiek in Altena is het daarover eens.