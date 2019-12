Berging in vlammen op in Sprang-Capelle, twee 15-jarigen opgepakt voor brandstichting

SPRANG-CAPELLE - Een berging naast een woning aan de Luzerne in Sprang-Capelle is zondagavond in vlammen opgegaan. De brand brak rond 21.45 uur uit. Twee 15-jarige verdachten zijn maandag opgepakt door de politie op verdenking van brandstichting.