Bert Kops zat als leerling én leraar op dezelfde school, na vijftig jaar is het genoeg geweest

Veel mensen hebben goede herinneringen aan hun schooltijd. Maar bij hoge uitzondering keren ze terug naar hun wortels, deze keer als leerkracht. Laat staan dat ze daar hun leven lang blijven. Bert Kops is die witte raaf in het onderwijsgilde. Als jongen zes jaar doorgebracht op de Jozefschool aan de Demer in Heusden, de kweekschool doorlopen en in 1975 teruggekeerd. Een jaar daarvoor waren leerkrachten en kinderen in Oudheusden in een nieuwe school ondergebracht. In ’81 ging Jozef van de gevel, kwam Romero, de bisschop in El Salvador die vanwege het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving was vermoord, ervoor in de plaats.