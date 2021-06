Beruchte plantenbakken in Kerkstraat in Hank blijven, maar worden wel anders geplaatst

De kritiek ging voornamelijk over de verkeersveiligheid, die volgens bewoners met de komst van de bakken helemaal niet was verbeterd. Met name het zware verkeer had grote moeite om langs de bakken heen te rijden. Dat kwam de doorstroming in de Kerkstraat niet ten goede. Ook was er kritiek over de hoogte van de obstakels; met name kleine kinderen die wilden oversteken, waren voor het verkeer nauwelijks zichtbaar. Om die reden besloot de gemeente ook de bakken te verlagen.