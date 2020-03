‘Beschermer van de Biesbosch’ Daan Bruijsters wint Natuurprijs 2019

Stichting Julianafon­tein in Waalwijk zoekt met spoed technische hulp: ‘anders spuit hij niet meer’

14:11 WAALWIJK - Gaat hij dit jaar nog spuiten, de fontein in het Hertog Janpark in Waalwijk? Het is de vraag. De stichting die de fontein beheert, heeft geen technische vrijwilligers meer.