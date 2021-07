Beschieting Janihudi dreunt nog altijd na. ‘Ik durf eigenlijk niet meer met een boot mee’

Lunchroom met café in kasteel Land van Ooit, met rol voor jongeren met een beperking

2 juli DRUNEN - Jan Kelders sr. is druk bezig met de uitwerking van zijn plannen met kasteel d’Oultremont, het voormalige Roze Kasteel van het Land van Ooit. Hij wil er een lunchroom met café vestigen. Ook is er druk overleg met een zorginstelling over een woonproject voor een kleine 25 jongeren.