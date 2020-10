Best lastig om één lijn te trekken in sportbeleid Altena. Sommige verenigingen gaan pijn voelen

ALMKERK - Het is een gevoelig onderwerp, maar er valt als gevolg van de herindeling simpelweg niet aan te ontkomen: Het gelijktrekken van het gemeentelijk accommodatiebeleid. Heel Altena heeft ermee te maken. En niet iedereen is er blij mee.

De gemeente moet wel één lijn gaan trekken, met name om rechtsongelijkheid te voorkomen. Maar het doet ook pijn bij verenigingen en organisaties, want sommige zullen er financieel op achteruit gaan. De afgelopen tijd hebben die zich uitvoerig laten horen. Het is nu aan de politiek om knopen door te hakken.

Wel of geen financiële tegemoetkoming

Dinsdag kwam het onderwerp aan bod, in een opiniërende vergadering. Het is duidelijk dat de fracties nog niet op een lijn zitten. Het college heeft een stuk opgesteld, met daarin uitgangspunten over onder meer het gelijktrekken van tarieven en het beheer van binnensportaccommodaties.

Ook staan er voorstellen in voor het beleid voor buitensportaccommodaties, zoals de sportvelden. Wat het college betreft blijft de gemeente eigenaar van die velden.

Dat er één beleid moet komen, daar zijn de fracties het wel over eens. Minder eensgezindheid is er over de vraag of verenigingen die als gevolg van het nieuwe beleid in het rood komen te staan, financieel tegemoet gekomen moeten worden.

Quote Verenigin­gen mogen door het nieuwe beleid niet omvallen Theo Meijboom, SGP

Voor CDA, AltenaLokaal en Partij van den Tol is het duidelijk dat dit noodzakelijk is: voor 100 procent. CU, SGP en VVD zitten daar wat genuanceerder in. Theo Meijboom (SGP) riep wethouder Shah Sheikkariem (AL) op met de zwaarst getroffen verenigingen in gesprek te gaan. Door het nieuwe beleid mogen volgens hem geen verenigingen omvallen. En daarin stond hij niet alleen. De wethouder gaf aan welwillend tegenover een compensatie te staan.

Anne-Wil Maris (PA) kijkt met trots naar alle verschillende soorten accommodaties. ,,Ze zijn een belangrijke schakel in de gemeenschap. Die diversiteit breekt ons nu op. We hebben behoefte aan een verdiepingsslag van deze nota met alle betrokkenen. 2021 wordt het jaar van de experimenten."

Eerste stap

Shah Sheikkariem was het daar mee eens. ,,Er ligt nog behoorlijk veel werk. Dit is een mooie tussenoplossing, een goede eerste stap.” Het is volgens hem aan de raad aan te geven wat die wil om uiteindelijk tot een accommodatiebeleid te komen. ,,U bepaalt welke kant ik op kan." Wat hem betreft moet het beleid duurzaam zijn en tien jaar vooruitkijken.

Volgende week dinsdag neemt de raad een besluit.