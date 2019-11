Best moeilijk, nee verkopen in de sportkantine

Leren hangend in een zitzak, dat kan op De Almgaard. Maar een verveeld klasje? Dat allerminst!

16:12 ALMKERK - De hele dag zitten aan je bureau in die klas, altijd dezelfde leerkracht: dat is op De Almgaard in Almkerk passé. Het bleek de sleutel om overeind te blijven. Sterker: de school komt nu ruimte tekort.