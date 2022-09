Bestelbus belandt in sloot door botsing op kruising in Waalwijk

Veel bezoekers bij begraaf­plaats? Kerkbe­stuur Sint Jan zit daar niet op te wachten

WAALWIJK - Hoe toegankelijk moet het kerkhof bij de Sint Jan in Waalwijk worden? Het kerkbestuur ziet de begraafplaats in ieder geval niet als een potentiële publiekstrekker. Het wil samen met de gemeente kijken wat er wél mogelijk is.

9:02