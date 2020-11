Bestelbus van bakker vliegt in brand tijdens bezorgronde in Waalwijk

Kaatsheu­vel heeft wél een Prinsenbal, online en avondvul­lend

10 november KAATSHEUVEL - In heel veel dorpen slaan ze een jaar over, maar niet in Kaatsheuvel: ook dit jaar krijgt Turfstekerslaand een carnavalsprins. Zaterdag wordt hij gepresenteerd. Niet in een volle zaal, maar online.