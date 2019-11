Bestuur bibliotheek Heusden laat zich niet onder druk zetten

DRUNEN - Verhuizing van de bibliotheek in Drunen naar cultureel centrum De Voorste Venne in die plaats is een mogelijkheid. Maar dan één van de vele, niet meer en niet minder. Dat stelt Nicole Hermans, secretaris van Stichting Openbare Bibliotheek Heusden. ,,Wij kijken naar onze huisvesting vanuit onze behoeftes. We redeneren niet ergens naartoe.”

Hermans reageert daarmee desgevraagd op de nadrukkelijke wens van de Heusdense politiek, die wil dat wethouder Peter van Steen zich ‘maximaal’ inspant om de bieb in De Voorste Venne te huisvesten.

Heusden subsidieert het bibliotheekwerk met zo’n negen ton. In juni is afgesproken dat het biebbestuur een toekomstplan gaat maken. Heusden wil weten hoe de bieb als kleine, zelfstandige organisatie alle (toekomstige) taken aan denkt te kunnen.

Extra aanloop naar De Voorste Venne

De gemeente heeft bij het onderzoek een aantal uitgangspunten gesteld. Zo ziet ze het liefst in álle kernen een vorm van bibliotheekwerk (komen), is de huidige huisvesting niet heilig en wil Heusden (meer) samenwerking met instanties in en buiten Heusden. Verder moet de bieb kennis delen en z’n culturele en ontmoetingsfunctie goed invullen. Ook is gevraagd nog eens te kijken naar mogelijke verhuizing naar De Voorste Venne.

Zo’n verhuizing ketste enkele jaren geleden overigens nog af. Dat de politiek vorige week besloot extra druk te gaan uitoefenen op een verhuizing, heeft alles te maken met de financiële problemen bij De Voorste Venne. Heusden hoopt dat een bibliotheek zorgt voor extra aanloop en een betere exploitatie.

Maar zover is het nog lang niet. Het onderzoek van de bieb zelf loopt immers nog. ,,De afspraak is dat wij een toekomstplan maken; dat zal zoals afgesproken niet veel eerder dan juni volgend jaar klaar zijn”, aldus secretaris Nicole Hermans. Ruud Galle, inmiddels ex-voorzitter, verwachtte in juni nog dat het rapport al dit najaar klaar zou zijn. Hermans: ,,Dat was inderdaad wat te optimistisch.”

Quote Huisves­ting is voor ons slechts een afgeleide vraag

Nicole Hermans, secretaris bibliotheek

Huisvesting komt volgens Hermans zeker aan bod in het toekomstplan, maar is volgens haar niet meer dan ‘een afgeleide vraag’. ,,We zijn gecertificeerd, hebben dus onze zaken op orde en krijgen veel waardering. Kwaliteit staat voorop. Wij werken aan een plan hoe we de samenleving nog beter kunnen bedienen, zijn bezig met onze programmering. Als dat allemaal op een rij staat, kijken we wat dat betekent voor de huisvesting.”

Hoge huisvestingskosten

Volgens Hermans heeft de bibliotheek geen huisvestingsprobleem. ,,We zitten op drie hoofdlocaties, in Drunen, Vlijmen en Oudheusden. We komen lokaal op veel plaatsen, bijvoorbeeld op scholen. Leden en bezoekers zijn heel tevreden over die spreiding.” Hermans erkent wel de huisvestingskosten, waaronder de huur aan de gemeente (zo’n twee ton) vrij hoog zijn. ,,We kijken hoe we dat kunnen oplossen, maar nogmaals, huisvesting is een afgeleide vraag.”

Hermans snapt dat het financiële probleem bij De Voorste Venne voor de politiek zwaar weegt. ,,Maar wij gaan wat huisvesting betreft niet ergens naartoe redeneren.”