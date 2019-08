Bestuur De Hoeksteen breekt met directrice Greetje Hoevenaren

'Er is onvoldoende vertrouwen om de problemen op te lossen die er zijn ontstaan tussen het team en Hoevenaren', staat er in een mailbericht dat de ouders van de leerlingen van de Christelijke Basisschool De Hoeksteen maandag ontvingen. Het bestuur zegt dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie tussen het team van De Hoeksteen en Hoevenaren en inmiddels ook tussen de schooldirectrice en het bestuur.

Pogingen om onderling tot een goede oplossing te komen, liepen op niets uit. Het bestuur vindt het in het belang van het onderwijs niet verantwoord om deze situatie nog langer te laten voortduren. Wat de precieze problemen inhouden, blijft vooralsnog binnenskamers. Inmiddels is bij de kantonrechter een verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst met Hoevenaren te ontbinden. Bestuursvoorzitter Ruben Verzijl betreurt de gang van zaken. ,,We hebben er alles aan gedaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen maar daarin zijn we niet geslaagd. Heel jammer", is zijn korte reactie.

