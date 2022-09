Bestuur Schoenenkwartier baalt van ophef over vertrek directeur: ‘Maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan’

Man (18) rijdt veel te hard en is in bezit van drugs en een nepwapen

WAALWIJK - Een 18-jarige man uit Waalwijk moet, daags voor Zandvoort, even gedacht hebben dat hij Max Verstappen was. Op de A27 begin hij overtreding na overtreding. Hij reed tachtig kilometer te hard, vaak onnodig links, haalde rechts in, gaf geen richting aan en kleefde aan bumpers.

1 september