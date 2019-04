Bestuurder (20) uit Waalwijk klemgereden: zonder rijbewijs achter het stuur, weigert speekseltest

WAALWIJK - Een 20-jarige inwoner van Waalwijk is zaterdagavond aangehouden omdat hij zonder verlichting rondreed. De bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs en weigerde een speekseltest en bloedproef. Om hem te arresteren, moesten agenten hem klemrijden.