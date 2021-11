Bestuurder botst met auto tegen woning in Waalwijk: muur staat op instorten, vrouw naar ziekenhuis

Eenmalig 50 euro korting voor alle huishou­dens in Altena

ALTENA - Huishoudens in de gemeente Altena krijgen volgend jaar eenmalig 50 euro korting op de afvalstoffenheffing. Het is een douceurtje van de raad, gegeven tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar. Altena is financieel gezond en houdt al enkele jaren geld over, terwijl alles duurder wordt; dan mag de inwoner best iets terugkrijgen, vindt een raadsmeerderheid.

10 november