Bestuurder knalt op vluchtheuvel in Waalwijk door niet goed gekrabde autoruit

Toneel­groep ONA boekt succes met politiek drama in Drunen

20 januari DRUNEN- Toneelvereniging ONA is al jarenlang een begrip in Drunen en ook deze zaterdag was dat volop te merken. De zaal in De Voorste Venne zat vol schaterlachende mensen: zij zagen het humoristische toneelstuk ‘Gehannes met Jannes’.