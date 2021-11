Bestuurder lichtgewond bij aanrijding met vrachtwagen in Waalwijk

Thom Blankers voor derde keer lijsttrek­ker VVD Heusden

VLIJMEN - Thom Blankers (34) uit Nieuwkuijk voert bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de kandidatenlijst van de VVD in Heusden aan. Hij was ook vier en acht jaar geleden al lijsttrekker. Blankers is sinds 2017 wethouder.

29 november