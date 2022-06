Bestuurder pick-uptruck krijgt taakstraf na aanrijden voetganger in Werkendam

De man uit Giessenburg wilde passeren op de smalle polderweg. Hoewel de voetganger midden op de weg bleef lopen, dacht hij dat hij er wel langs kon. Hij ging echter niet ver genoeg de berm in, waardoor hij de man alsnog aanreed. Zelf zei de verdachte daar eerder over dat hij dacht dat de voetganger wel opzij zou gaan. De voetganger brak zes ribben, zijn oogkas, had een gat in zijn hoofd en liep een hersenschudding op.