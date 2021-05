Bestuurder raakt ernstig gewond bij botsing op A27 bij Nieuwendijk, de weg is weer vrij

RKC-trai­ner Grim: ‘De spanning moet niet bij de jongens in hun koppie gaan zitten’

12 mei RKC Waalwijk is de ploeg die er van de degradatiekandidaten donderdag om 14.30 uur het beste voorstaat. Als de Waalwijkers winnen van FC Twente, is directe handhaving een feit. ,,We hebben het in eigen hand. We willen gewoon winnen, dan zijn we niet meer afhankelijk", aldus trainer Fred Grim.