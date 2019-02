Bestuurder rijdt achterop file bij Hank: twee personen lichtgewond

Container­ha­ven Waalwijk stap dichterbij: twaalf bedrijven willen de klus klaren

7:07 WAALWIJK - Volop belangstelling vanuit de markt voor het aanleggen van een nieuwe containerhaven in Waalwijk. In totaal twaalf bedrijven hebben zich bij de gemeente gemeld. Eind maart, zo is de planning, beslist Waalwijk met welke vijf bedrijven ze het aanbestedingstraject verder in gaat.