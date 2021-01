Bestuurster verliest in Waalwijk macht over stuur, rijdt lantaarnpaal eruit en belandt in sloot

VIDEO Tientallen boetes uitgedeeld bij grote politiecon­tro­le langs A2 na ingang van avondklok, landelijk 3600 boetes en 25 mensen aangehou­den

24 januari BRUCHEM - De politie heeft zaterdagavond zeker 45 boetes uitgedeeld tijdens een grote controle op de A2 bij Zaltbommel, direct nadat de avondklok is ingegaan. De controle vond plaats bij restaurant De Lucht-West en alle automobilisten werden tegengehouden. Ze moesten aan kunnen tonen dat ze een goede reden hadden om buiten te zijn. In het hele land zijn zaterdagavond en -nacht 3600 boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. In totaal zijn 25 personen aangehouden, onder meer omdat ze weigerden te vertrekken of geweld pleegden.