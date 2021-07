Betaald parkeren bevalt Natuurmonumenten; Of de duinen volgen staat nog niet vast

Landgoed Hackfort in het Gelderse Vorden had vorig jaar de primeur. Parkeren is daar voor leden van Natuurmonumenten nog altijd gratis, niet-leden betalen een bijdrage: 1,75 per uur of maximaal 7 euro per dag. Begin dit jaar volgde landgoed Haarzuilens bij Utrecht, maar meer natuurgebieden staan er nog niet op de nominatie. Vorig jaar zei Natuurmonumenten te onderzoeken welke natuurgebieden nog meer geschikt zijn voor betaald parkeren. ,,Maar dat onderzoek is nog niet afgerond", aldus een woordvoerder.