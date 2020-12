‘Beter hier wat knallen, dan thuis een beetje internetten en jezelf vervelen’

Kerstmis is nog maar net voorbij, dus de paashaas kan het niet zijn. Ook is het geen vervroegde carnavalsvierder. Buurtsportcoach Jos van der Ven, nooit wars van gekkigheid op z'n tijd, heeft zich deze middag opgeworpen als slachtoffer voor zestig jongeren die met een paintballgun op hem mogen schieten. Die balletjes gaan zo'n tweehonderd kilometer per uur, dus de kans dat -ie in zijn hazenpak een paar blauwe plekken oploopt is niet ondenkbaar.

Quote Zonder corona was ik als trainer aan het werk bij JumpXL. Mag nu niet Sven Kuijpers

De eerste paar schutters bakken er nog niet zo veel van, dus rent Jos en vrolijk op en neer op het weiland dat achter de manege van Ruitersportvereniging Heusden in Elshout ligt. ,,Ik had 'm bijna op zijn reet geraakt", zegt Sven Kuijpers uit Drunen. ,,Paintballen, dat was lachen, toch?"

Sven is blij met dit uitje. ,,Anders zit je alleen maar binnen. Beetje televisie kijken, internetten. Je doet niks, je alleen maar vervelen. Kun je beter hier wat knallen, toch?” Zonder corona had het er iets anders uitgezien. ,,Was ik als trainer aan het werk bij JumpXL. Mag niet.”

Haasje knallen

Stichting De Schroef en ContourdeTwern hadden andere plannen. Voetballen in het Soccerhome in Vlijmen, een verf- en fashionworkshop. Allemaal binnen te doen, dus verboden. ,,Dus hebben we naar een alternatief gezocht, buiten”, zegt jongerenwerker Pieter Verhagen. ,,Dit is het geworden, woensdag hebben we voor de onder zeventien een voetbaltoernooi bij RKDVC.”

Het weiland is bij uitstek geschikt voor een oorlogje paintballen, dat vooraf gaat aan het haasje knallen. Ze spelen het op het motorcrosscircuit: heuveltjes vormen een prachtige barrière om achter te verschuilen in de jacht of de verdediging van de (eigen) vlag.

Quote Bij sommige jongelui loopt het thuis niet lekker. En wij vinden het fijn dat we ze zien. Kunnen we een praatje maken, beetje polsen hoe het met ze gaat Pieter Verhagen, jongerenwerker ContourdeTwern

De jongeren, tussen twaalf en zeventien jaar, vermaken zich kostelijk. Bovendien is paintballen geen dagelijkse kost. ,,En", zegt Verhagen, ,,ze zijn blij dat ze een keer wat samen kunnen doen. Ze zitten alleen maar binnen. Voor sommige jongelui is het extra vervelend, daar loopt het thuis niet lekker. En wij vinden het fijn dat we ze zien. Kunnen we een praatje maken, beetje polsen hoe het met ze gaat.”

'Geen vierkante ogen krijgen’

Gamen, gamen, gamen. Tussendoor een film kijken. Zo zag de kerstvakantie van Enzar Vürel er tot nu toe uit. Vandaag komt hij in de tweede shift van twintig jongelui dus echt in actie. Schieten op die haas, dat lijkt hem leuk. ,,Dat gaat lukken, ik heb al zo veel van die spelletjes op de computer gespeeld.”

Het is ook fijn om er even tussenuit te zijn. ,,Ik wil geen vierkante ogen krijgen."