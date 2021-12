Betonblokken op ‘stookkruising’ Veen

Altena zwijgt ook tijdens lockdown over stoken in Veen: ‘We snappen dat mensen daar vragen over hebben’

De betonblokken zijn zo geplaatst dat auto's nog steeds over de kruising kunnen, hoewel enigszins zigzaggend. Dat zou de snelheid moeten remmen. Of de kruising in de loop van de dag nog verder wordt afgegrendeld is onduidelijk. De gemeente Altena doet al jaren in de aanloop naar de jaarwisseling geen mededelingen over de aanpak die gemeente en politie kiezen rond het stoken. Ook dit jaar niet.