Bevolking Langstraat groeit weliswaar door, maar overal sterfte-overschot

DE LANGSTRAAT - Altijd weer leuk om even te weten. Is het aantal inwoners van een gemeente vorig jaar toegenomen, of is sprake van krimp? En hoe zit het de dorpen onderling. Groeit de een harder dan de ander? Alle gemeenten hebben een sterfte-overschot, wellicht mede het gevolg van Covid-19.

Als het gaat om de grote lijn, dan zijn de cijfers over de bevolkingsaantallen vaak niet zo spannend. Zo is en blijft Waalwijk de grootste gemeente in De Langstraat. Eind vorig jaar telde de gemeente 48.834 inwoners, 162 meer dan een jaar eerder. De vrouwen hebben opnieuw de overhand, ze zijn met 134 meer. Wel wordt het verschil tussen de seksen kleiner.

Mannenoverschot

De kernen Waalwijk en Waspik zijn gegroeid qua aantallen inwoners, respectievelijk met 224 en 47 personen. In Waalwijk staan nu 33.955 mensen ingeschreven, in Waspik 5156. Sprang-Capelle daarentegen krimpt, met in totaal 109 inwoners tot 9723 inwoners. Waar in Waspik een ‘mannenoverschot’ (van 44) is, zijn er in Sprang-Capelle 113 meer vrouwen dan mannen.

Waalwijk kende vorige een sterfte-overschot van 96. Dat wil zeggen dat er meer mensen overleden (550 om precies te zijn) dan dat er kinderen werden geboren (454). Voorgaande jaren was die verhouding nog omgekeerd. Corona speelt hierbij mogelijk zeker een rol.

In totaal 2798 mensen zijn in de gemeente Waalwijk komen wonen, hoewel er aan de andere kant weer 2105 vertrokken naar elders. 406 keer ruilden Waalwijkers hun gemeente in voor het buitenland.

Loon op Zand

Loon op Zand heeft er in een jaar tijd 98 inwoners bijgekregen. Het totaal aantal inwoners komt daarmee op 23.505. Het zal niemand verbazen dat Kaatsheuvel de grootste kern blijft, met 16.608 inwoners. Dat zijn er 4 meer dan een jaar eerder. Loon op Zand volgt op gepaste afstand met 6297 inwoners, een plus van 84. De Moer, de kleinste van de drie groeide met 10 inwoners naar precies 600.

In heel de gemeente Loon op Zand werden net geen 200 kinderen geboren (199), terwijl vorig jaar 274 mensen overleden. Ook hier dus een sterfte-overschot. Van elders mocht de gemeente 1385 mensen verwelkomen, daartegenover stonden 1132 inwoners die hun heil gingen zoeken buiten de gemeentegrenzen.

Altena

Het aantal inwoners in de gemeente Altena groeide in een jaar tijd van 55.967 naar 56.377 inwoners, een toename van 410. Tegenover het overlijden van 564 mensen, stond de geboorte van 554 kinderen. Hoewel een sterfte-overschot, is dat veel kleiner dan in Waalwijk en Loon op Zand.

In totaal 2106 mensen kwamen vanuit een andere gemeente in Altena wonen. Aan de andere kant trokken 1743 inwoners de deur in een van de dorpen achter zich dicht om naar elders te vertrekken, om wat voor reden dan ook.

De kleinste

Werkendam blijft in Altena de grootste van de negentien officiële kernen, met 11.204 inwoners. Wijk en Aalburg (6588), Sleeuwijk (5859), Woudrichem (4674), Hank (4323), Almkerk (3729) en Nieuwendijk (3659) komen daar op gepaste afstand achteraan.

Waardhuizen mag zich met z’n 283 dorpelingen de kleinste kern (qua inwonertal) noemen. Om de rode lantaarn te wisselen moet eerst Uitwijk (340) ingehaald worden.

Heusden

Heusden komt later met de exacte bevolkingscijfers, maar blijft qua aantal onder de gemeente Waalwijk. Wel is duidelijk dat Heusden door blijft groeien en inmiddels de grens van 45.000 inwoners is gepasseerd. Een van de gevolgen daarvan is dat het er twee zetels in de gemeenteraad bij komen: dat worden er vanaf 2022 dus 29 in plaats van 27.