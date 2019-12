Beweegtuin voor ouderen met dementie in Wandelpark Waalwijk; kinderen ook welkom

De speel- en, beweegtuin is bedoeld voor iedereen, maar vooral ook voor ouderen met een handicap en dementie. Achterin het Wandelpark is een poel gegraven, een drassige laagte, zoals de vrijwilligers hem noemen omdat de plas niet zo diep is. ,,Van de week gaan we daar een pad om heen leggen zodat ook mensen met een rolstoel er om heen kunnen”, zegt vrijwilliger Ben de Jongste. In het voorjaar komt er nog een vlonder over heen. ,,En er komen planten met allerlei kleuren en geuren. Geuren zijn heel belangrijk in de tuin. Mensen die blind zijn kunnen al die kleuren niet zien, die willen ruiken en voelen.”