Beweging Alles voor Mekaar krijgt al veel voor elkaar in Heusden. ‘Buren maken de buurt’

Nieuwe vloer voor winkelcen­trum De Els in Waalwijk

10:50 WAALWIJK - Winkelcentrum De Els in Waalwijk krijgt deze weken een nieuwe vloer. Winkeliers en klanten zullen er geen last van hebben. De tegelzetters werken ‘s avonds en ‘s nachts. ‘s Morgens is de vloer dan zo ver uitgehard dat iedereen er weer over heen kan lopen.