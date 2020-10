Bewoners en personeel zorgcentrum Woudrichem besmet met corona

WOUDRICHEM - In zorgcentrum De Lemmenskamp in het centrum van Woudrichem zijn meerdere medewerkers en bewoners besmet met corona. Al het personeel en alle cliënten worden nu nog eens getest. Een volledige sluiting is niet nodig, wel zijn sommige afdelingen voorlopig dicht voor bezoek.

De afdeling die voorlopig dicht is voor bezoek, is ‘Maas & Waal.’ Dan nog kunnen er uitzonderingen worden gemaakt, want soms is bezoek voor de rust van de cliënt of de afdeling noodzakelijk. De Lemmenskamp is een zorginstelling voor mensen met lichamelijke en psychogeriatrische beperkingen (bijvoorbeeld dementie). Wie omwille van de (mentale) kwetsbaarheid van een dierbare dus toch op bezoek wil, kan daarover in overleg met het zorgpersoneel.

Voor de afdeling Merwede is het verzoek om bezoek uit te stellen als dat mogelijk is. Kan het niet wachten, dan is het verplicht om mondkapje te dragen. Is de bewoner positief getest, dan geldt: geen bezoek, tenzij het echt niet anders kan. Vooraf overleggen met het personeel is ook hier van groot belang, laat De Lemmenskamp weten.

Eerder deze week waarschuwde burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena voor het toenemende aantal besmettingen. Op basisschool De Almgaard in Almkerk is één medewerker besmet en moeten vijf collega’s preventief in quarantaine, waardoor de school tot maandag 5 oktober via internet lesgeeft.

