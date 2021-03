Bewoners halen zélf spandoeken weg, gemeente hoeft niet in actie te komen

Tóch een jubileum­feest­je in Elshout: met een stuk taart op een leeg terras

10:52 ELSHOUT - Roel van den Oever is precies tien jaar uitbater van In den Gekroonden Hoed in Elshout. Dus vierde hij gisteren een piepklein feestje op zijn terras, met een stuk appeltaart. Iets meer dan een jaar geleden zette hij zijn handtekening voor een lening bij de bank voor een metamorfose van het pand. Een week later ging de boel op slot. De lening bleek een geluk bij een ongeluk.