Bewoners Het Hof Nieuwkuijk tegen bouw villa's op Landgoed Steenenburg

Video + update Beelden van agressieve man in Waalwijk gaan rond op social media, politievak­bond looft aanpak agenten

21 januari WAALWIJK - Agenten kwamen maandagmiddag in Waalwijk in een situatie terecht ‘die enkel te omschrijven is als bizar’. Zo reageert politievakbond op de aanhouding van een agressieve man in Waalwijk. Deze sloeg met een stok om zich heen, waardoor drie agenten gewond raakten. Ook werden enkele waarschuwingsschoten gelost.