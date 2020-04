Bewoners Heusden gaan overlast hondenpoep te lijf

Heusden - Hondenpoep is een grote ergernis in Heusden-vesting. Bewonersvereniging Heusden en Beleven in de Vesting komt daarom in actie. Een enquête onder inwoners is gestart.

Veel hondenbezitters ruimen zelf de poep - zoals het hoort - in een plastic zakje op. Anderen laten de uitwerpselen van hun viervoeter nonchalant op straat liggen. Aanleiding voor de Bewonersvereniging Heusden en Beleven in de Vesting om in actie te komen.

Boos

,,Mensen maken zich boos over het plassen tegen de gevels en poep bij de voordeur. We doen ons best om niet te klagen. Beter is het om te zoeken naar oplossingen. Om het probleem aan te pakken is een werkgroep in het leven geroepen", vertelt Mary van Boxtel van Beleven in de Vesting. Inmiddels is een enquête onder de inwoners van de vesting gestart. Doel is het hondenpoepprobleem in kaart te brengen. De enquête wordt uitgevoerd door leerlingen van het Technasium van het Drunense d'Oultremontcollege. De vragen zijn voor de coronacrisis opgesteld.

,,Het houden van een enquête is ook leerzaam voor de leerlingen. Door de reacties te analyseren kunnen ze adviezen geven en acties bedenken", aldus Frank van der Velden, voorzitter van de Bewonersvereniging. Via sociale media delen veel vestingbewoners hun ongenoegen over hondenpoep. Ook is er veel irritatie dat sommige hondenbezitters hun hond in de straat niet aangelijnd houden. Stian Geerts: ,,Het valt mij op, dat steeds dezelfde mensen hun hond los laten lopen. Deze honden lopen ver weg of achter het baasje aan."

Plastic zakje

Het beleid van de gemeente Heusden is, dat hondenbezitters de poep via een plastic zakje oprapen en meenemen. Daarna kan het in speciale afvalbakken worden gedeponeerd. ,,Ik heb geen hond, maar zie vaak drollen in een zakje liggen. Neem uw verantwoordelijkheid en neem het zakje mee", verwoordt Wil Eggerdink zijn ongenoegen. Irritatie is er ook dat de Heemtuin, het Kasteelterrein en de Demer door sommigen als hondenuitlaatplaats wordt gebruikt. Met name voor de medewerkers van de Heemtuin is dit een grote ergernis.

De regels die op de wallen gelden zijn voor velen onduidelijk. Jolanda Verhagen: ,,Ik heb zelf een hond en ruim keurig de poep op de wallen op. Van een andere hondeneigenaar kreeg ik de vraag waarom ik dat deed. Ik heb toen fijntjes uitgelegd, dat ook kinderen, toeristen en inwoners op de wallen wandelen." Saillant detail: Heusden heet in carnavalstijd 'Wallepoepersland'.