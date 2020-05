Bewoners met groene vingers maken gezamenlijke buurttuin

SPRANG-CAPELLE - Een ontmoetingsplek voor de buurt moet het worden, de Samentuin in Sprang-Capelle. De plannenmakerij duurde even, maar nu gaat het snel. ,,We hebben zo veel vrijwilligers.”

Sinds begin maart wordt er met man en macht gewerkt aan de Samentuin in Sprang-Capelle. Weliswaar per toerbeurt in tweetallen vanwege corona, maar toch: ,,De aanleg gaat als een speer", zegt initiatiefneemster Malin Wittebol. ,,Er is zoveel enthousiasme. We hebben zo'n 25 tot 30 vrijwilligers, allemaal mensen hier uit de wijk Vrijhoeve.”

Beste idee van Waalwijk

Wittebol won, tweeënhalf jaar geleden, bij Het Beste Idee van Waalwijk 10.500 euro voor het ontwikkelen van een ecologische kruidentuin. Dat idee groeide uit tot een buurttuin. Telen en oogsten is niet het belangrijkste. ,,Het moet vooral een ontmoetingsplek worden", zei Yolande Honhoff van de werkgroep al eerder. ,,Ook voor mensen die er gewoon willen wandelen.”

Fruitgaard

De Samentuin ligt aan de Julianastraat, recht achter de brandweerkazerne en is zo'n 3500 vierkante meter groot. De tuin is verdeeld in een fruitgaard, een moestuin en een kruidentuin. ,,We hebben een bijenkorf, een insectenhotel en een takkenril bij de wadi als schuilplaats voor insecten, zoogdieren en vogels.” Zelfs aan een trappetje bij het water is gedacht. ,,Even de gieter vullen met water, was een hele operatie", zegt Wittebol. ,,Maar dankzij de inzet van twee vrijwilligers is het nu een fluitje van een cent.”

Opening