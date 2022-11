Bewoners ‘paradijselijk thuis’ Altenastaete staan op straat: hoe de zorginstelling langzaam ineenstortte

met video Veel rook vrijgeko­men bij grote brand in Kaatsheu­vel, geen gewonden

KAATSHEUVEL - Bij een woning in de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is zondagmiddag een grote brand uitgebroken. Er is daarbij veel rook vrijgekomen en de brandweer is met meerdere wagens uitgerukt. Niemand raakte gewond.

27 november