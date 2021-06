Bewoners Parkstraat Kaatsheuvel krijgen hun Phoenix terug

Hardrij­ders op de bon in Sprang-Capelle na klachten

17:06 SPRANG-CAPELLE - De politie heeft elf hardrijders op de bon geslingerd bij een controle op de Heistraat in Sprang-Capelle. Omwonenden klagen al langer over de verkeersveiligheid. De hoogst gemeten snelheid was 87 kilometer per uur op de weg. Dat is 37 kilometer te hard.