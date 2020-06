Bewoners vinden gaspatronen en ballonnen in speeltuin in Waalwijk

Vier schapen doodgebe­ten in Wijk en Aalburg

13:14 WIJK EN AALBURG - In Wijk en Aalburg zijn in het pinksterweekend vier schapen doodgebeten. Het is nog onduidelijk of ze slachtoffer zijn geworden van de wolf, die sinds enkele weken in Brabant actief is en maandagochtend nog op de foto werd gezet in Den Bosch. ,,Maar voor ons is een plus een twee.”