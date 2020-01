Bezoeker onwel bij toneelvoorstelling in Drunen: ‘Ik vreesde het ergste van het ergste’

DRUNEN - De voorstelling van ONA in Drunen werd vrijdagavond onderbroken doordat iemand in de zaal onwel werd. Een ambulance kwam er bij. ,,Ik vreesde het ergste van het ergste.”

Bij een toneeluitvoering valt het doek twee keer: in de pauze en na afloop. Maar niet bij ONA, dat vrijdagavond in de Voorste Venne de klucht Boeing Boeing op de planken bracht. Na zo’n drie kwartier onttrok het velours plotsklaps de toeschouwers het spel op het plankier. Twee ambulancebroeders betraden de zaal: tien minuten later verliet een man via een brandcard de zaal. Naar later bleek was een nieuwe heup uit de kom geschoten.

“Voordat het zover was hoorden we dat er een ambulance voor de deur stond”, zegt Fatih Hut, die de rol van succesvolle reclameman speelde. “Dan denk je het ergste van het ergste. Toen ik opging, keek ik dan ook in de zaal: is het iemand van mijn eigen familie. Hebben bij elkaar gezeten, wat gedronken. We hoorden dat het meeviel. Dat was een grote opluchting. Na een peptalk van onze regisseurs en geknuffeld hebben we met elkaar afgesproken om dóór te gaan.”

Wervelend ONA had het op zijn heupen

Mario Hendriks, in de rol van vrijgezelle boekhouder Harry, dacht dat bij het vallen van het doek het spel kennelijk zó slecht was dat er al voortijdig een einde aan werd gemaakt. Hendriks moet maar niet met aandelen gaan speculeren: zijn inschattingsvermogen is werkelijk buitengewoon slecht. Wat ONA liet zien was top. Er zat veel vaart in het spel, de timing bij het op- en afgaan en dus openen en sluiten van deuren, hét handelsmerk van een klucht, was perfect. Bovenal: het publiek genoot met volle teugen van al die verwikkelingen op het toneel. Kortom, een wervelend ONA had het op zijn heupen.

Boeing Boeing, geschreven door Marc Camoletti en puntig vertaald door kluchtenkoning Jon van Eerd, draait om Bernard die met drie stewardessen de bloemetjes behoorlijk buiten zet, al weten de dames dat niet van elkaar. Vluchtschema’s voorkomen dat ze elkaar ontmoeten, maar dat verandert als ze alle drie overgeplaatst worden naar een Boeing. Met alle perikelen vandien.

Verstokte vrijgezel

Eveline Burmanje speelde een Duitse stewardess, Norain Kuijs een Italiaanse en Joëlle van Aalderen een Amerikaanse. Hun moedertaal, vermengd met het Nederlands, kwam er heel natuurlijk uit. Hun temperament verraadde hun afkomst. Harry, liet niet alleen in woord maar ook lijflijk zien hoe ongemakkelijk je kunt voelen als een verstokte vrijgezel in de belangstelling staat van de andere kunne. Al die liefdes van Bernard, een mooie rol van Hut, moeten wel worden gemanaged. Bertha, de hulp, was de regelnicht. Word je heel mismoedig van, prachtig vertolkt door Fokaline van Laar.