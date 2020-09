Bezoekers kermis niet bang voor corona: ‘Wij laten ons pleziertje niet vergallen’

Een hele straat in Waalwijk is fairtrade. ‘Het begint met koekjes, koffie en thee’

7 september WAALWIJK - Goud en diamanten worden in Afrika soms gedolven onder erbarmelijke omstandigheden. Witgoed dat veelal in China wordt geproduceerd maakt een lange reis op zeeschepen die varen op de meest vervuilende brandstof: stookolie. Toch kregen in Waalwijk juwelier Cortenbach en zijn buurman Electro World net als Big Bazar, Partyvlaai, Wereldwinkel Waalwijk, De Gulle Lach, Bij Claudia, G....HMK en La Bella Vita van wethouder John van den Hoven een Fair trade certificaat uitgereikt.